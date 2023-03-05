росія зосередила усі зусилля на місті Кремінна. Фото:

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Ракурс

Бої в Луганській області з російськими загарбниками тривають.

Станом на зараз найважчими ділянками є Кремінна та Білогорівка. Ворог зосередив всі зусилля окупаційної армії на Кремінній, намагається продавити українських захисників на цій ділянці й отримати там якийсь успіх. На цю ділянку командування рф відправляє важку техніку та велику кількість піхоти. Про це голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив в ефірі національного телемарафону.

А Білогорівка перебуває під постійним ворожим обстрілом, там ЗСУ теж тримають оборону. Ситуація тут спостерігається достатньо складна.

Голова ОВА додав, що попри те, що ворог постійно змінює тактику, йому це не допомагає, оскільки «проривів», а також просування у росіян нема.

Нагадаємо, в Генштабу ЗСУ повідомляли, що всі основні зусилля для наступальних операцій російська армія зосередила на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.