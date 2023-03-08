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Зенитные установки «Гепард», фото: «Википедия»
Германия передала Украине еще два «Гепарда»https://racurs.ua/n180695-germaniya-peredala-ukraine-esche-dva-geparda.htmlРакурс
Україна отримала від Німеччини ще дві самохідні зенітні установки Gepard.
Про це йдеться в оновленій інформації про надану Україні військову допомогу, опублікованій на сайті німецького уряду.
Таким чином, Україна вже отримала від Німеччини 34 такі установки. Також Україна отримала 6 тис. боєприпасів до них.
Крім того, Україна отримала ще дві патрульні машини для прикордонників (загалом вже передано 122 одиниці) і шість мобільних антенних систем (загалом передано вже 30).
Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус нещодавно розповів, коли до України доставлять важкі танки Leopard.
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