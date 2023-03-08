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Ракурс
Зенитные установки «Гепард», фото: «Википедия»

Германия передала Украине еще два «Гепарда»

8 мар 2023, 16:04
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Україна отримала від Німеччини ще дві самохідні зенітні установки Gepard.





Про це йдеться в оновленій інформації про надану Україні військову допомогу, опублікованій на сайті німецького уряду.

Таким чином, Україна вже отримала від Німеччини 34 такі установки. Також Україна отримала 6 тис. боєприпасів до них.

Крім того, Україна отримала ще дві патрульні машини для прикордонників (загалом вже передано 122 одиниці) і шість мобільних антенних систем (загалом передано вже 30).

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус нещодавно розповів, коли до України доставлять важкі танки Leopard.

Источник: Ракурс


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