Німеччина передала Україні ще два «Гепарди»

Зенітні установки «Гепард», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n180695-nimechchyna-peredala-ukrayini-sche-dva-gepardy.html

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Україна отримала від Німеччини ще дві самохідні зенітні установки Gepard.

Про це йдеться в оновленій інформації про надану Україні військову допомогу, опублікованій на сайті німецького уряду.

Таким чином, Україна вже отримала від Німеччини 34 такі установки. Також Україна отримала 6 тис. боєприпасів до них.

Крім того, Україна отримала ще дві патрульні машини для прикордонників (загалом вже передано 122 одиниці) і шість мобільних антенних систем (загалом передано вже 30).

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус нещодавно розповів, коли до України доставлять важкі танки Leopard.