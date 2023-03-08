Стало відомо, коли до України прибудуть танки Leopard з Німеччини та Португалії. Фото:

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Важкі танки Leopard, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені до України до кінця березня

Бойові машини прибудуть разом з підготовленими екіпажами, а потім можуть відправитися на фронт. Таку заяву 8 березня зробив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції. Про це повідомляє видання Spiegel.

Зазначається, що Збройні сили України отримають 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки.

Нагадаємо, 7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що чотири танки «Леопард» вже перебувають на території України, ще десять будуть доставлені наприкінці поточного тижня.

Раніше повідомлялося, що оборонний концерн Rheinmetall хоче придбати у швейцарської оборонної фірми Ruag 96 німецьких танків Leopard 1. Ці машини хочуть відремонтувати, а потім передати Україні.

Джерело: Spiegel