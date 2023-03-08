Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне используют новые отметки на технике, фото: Петр Андрющенко
Рашисты начали использовать новые отметки на своей технике в Мариуполе (ФОТО)https://racurs.ua/n180700-rashisty-nachali-ispolzovat-novye-otmetki-na-svoey-tehnike-v-mariupole-foto.htmlРакурс
У Маріуполі, тимчасово окупованому мусті Донецької області, було помічене використання російськими загарбниками нових позначок на військовій техніці.
Про це сьогодні, 8 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фотознімки.
Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах, — зазначив він. — Трикутник поверх «Z». До того більшість колона мала позначку «V» або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...