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Ракурс
Россияне используют новые отметки на технике, фото: Петр Андрющенко

Рашисты начали использовать новые отметки на своей технике в Мариуполе (ФОТО)

8 мар 2023, 18:55
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У Маріуполі, тимчасово окупованому мусті Донецької області, було помічене використання російськими загарбниками нових позначок на військовій техніці.





Про це сьогодні, 8 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фотознімки.

Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах, — зазначив він. — Трикутник поверх «Z». До того більшість колона мала позначку «V» або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими.

Росіяни використовують нові позначки на техніці, фото: Петро Андрющенко

Источник: Ракурс


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