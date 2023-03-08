Россияне используют новые отметки на технике, фото: Петр Андрющенко

https://racurs.ua/n180700-rashisty-nachali-ispolzovat-novye-otmetki-na-svoey-tehnike-v-mariupole-foto.html

Ракурс

У Маріуполі, тимчасово окупованому мусті Донецької області, було помічене використання російськими загарбниками нових позначок на військовій техніці.

Про це сьогодні, 8 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фотознімки.