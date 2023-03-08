Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни використовують нові позначки на техніці, фото: Петро Андрющенко
Рашисти почали використовувати нові позначки на своїй техніці у Маріуполі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180700-rashysty-pochaly-vykorystovuvaty-novi-poznachky-na-svoyiy-tehnici-u-mariupoli-foto.htmlРакурс
У Маріуполі, тимчасово окупованому мусті Донецької області, було помічене використання російськими загарбниками нових позначок на військовій техніці.
Про це сьогодні, 8 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фотознімки.
Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах, — зазначив він. — Трикутник поверх «Z». До того більшість колона мала позначку «V» або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...