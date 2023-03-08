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Ракурс
Росіяни використовують нові позначки на техніці, фото: Петро Андрющенко

Рашисти почали використовувати нові позначки на своїй техніці у Маріуполі (ФОТО)

8 бер 2023, 18:55
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У Маріуполі, тимчасово окупованому мусті Донецької області, було помічене використання російськими загарбниками нових позначок на військовій техніці.





Про це сьогодні, 8 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фотознімки.

Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах, — зазначив він. — Трикутник поверх «Z». До того більшість колона мала позначку «V» або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими.

Росіяни використовують нові позначки на техніці, фото: Петро Андрющенко

Джерело: Ракурс


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