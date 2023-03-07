Багато росіян, мародерів та п'яниць - радник мера про деградацію Маріуполя

https://racurs.ua/ua/n180640-bagato-rosiyan-maroderiv-ta-p-yanyc-radnyk-mera-pro-degradaciu-mariupolya.html

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Маріуполь візуально та швидко деградує. Радник законнобраного мера міста Петро Андрющенко розповів про ситуацію вмісті станом на початок березня — через рік після початку його облоги росіянами.

Джерела, які інформують Андрющенка, помітили збільшення кількості людей в стані глибокого алкогольного сп’яніння, а також значну концентрацію в Маріуполі росіян — як військових, так цивільних. Теж далеко не тверезих.

В окупованому московитами місті фіксують чергову хвилю спільного мародерства маріупольських почекунів та цивільних окупантів. Вони вичищають будинки, багатоповерхівки та квартири.

Все стягують на вулицю під приводом підготовки для ремонту. Потім тут ділять. Що «добре» — вивозять. Що «непотріб» — так і залишається звалищем. Потім виникають дивно обставлені квартири, власники яких в евакуації або померли. ці помешкання здають за шалені гроші. Зараз черга Кальміуського району. Район біля Ювілейного — саме процес підготовки до сортування, — написав Андрющенко.

Він також відзначив максимальну критичність кризи с транспортом. Водіїв, які вже оголошували страйк, черговими обіцянками заспокоїли, графік руху черговий раз скоротили, але дизельного пального немає. Більшість людей пересуваються містом на своїх двох.

Радник мера вважає, що в цілому місто, попри яскраві картинки окупантів, стрімко повертається в стан літа 2022 року: повна деградація навіть того, що полагодили.

Середня ціна оренди житла в Маріуполі нині 15−20 тис. російських рублів (7−10 тис. грн). Вільного житла багато. Багато хто здає навіть не своє, а тих, хто нині в евакуації.

Кожне друге повідомлення про можливість надання оренди з приписом «для слов’ян», росія принесла власний расизм разом з окупацією. Таке собі «звільнення», — зауважує Андрющенко.

Крім того, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники встановили пункти контролю на всіх мостах, риють біля них окопи та проводять мінування.

Окупанти встановили блокпости на виїзді з Маріуполя в Сартану. Суцільна перевірка документів (паспорт/фільтрація/прописка) та вибірково телефонів. Також пункти контролю на всіх мостах. Додатково біля мостів почали рити окопи та проводити мінування, — написав він у Telegram.

На його думку, це свідчить про те, що окупаційний режим почав боятись: