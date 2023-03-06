Руїни окупованого Маріуполя потрапили в об'єктив

Окупований Маріуполь у лютому 2023 року відзняв Олександр Єрмоченко з агентства Reuter

https://racurs.ua/ua/n180632-ruyiny-okupovanogo-mariupolya-potrapyly-v-obiektyv-foto.html

Ракурс

Окупований Маріуполь у лютому 2023 року відзняв Олександр Єрмоченко з агентства Reuter.

Фотографії, зроблені у першій половині лютого 2023 року, розповідають про те, як нині живе це тимчасово окуповане українське місто.

У травні 2022 року після майже тримісячної облоги та кровопролитних боїв Маріуполь окупували російські війська. До початку повномасштабного вторгнення в цьому портовому місті жили близько 450 тис. людей. За час облоги половина містян виїхали, десятки тисяч загинули.

На момент, коли у травні останні українські захисники залишили меткомбінат Азовсталь і за наказом командування здалися в полон, Маріуполь із великого промислового центру перетворився на руїну.