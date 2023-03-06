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Ракурс
Окупований Маріуполь у лютому 2023 року відзняв Олександр Єрмоченко з агентства Reuter

Руїни окупованого Маріуполя потрапили в об'єктив (ФОТО)

6 бер 2023, 22:03
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Окупований Маріуполь у лютому 2023 року відзняв Олександр Єрмоченко з агентства Reuter.





Фотографії, зроблені у першій половині лютого 2023 року, розповідають про те, як нині живе це тимчасово окуповане українське місто.

Руїни окупованого Маріуполя потрапили в об'єктив

У травні 2022 року після майже тримісячної облоги та кровопролитних боїв Маріуполь окупували російські війська. До початку повномасштабного вторгнення в цьому портовому місті жили близько 450 тис. людей. За час облоги половина містян виїхали, десятки тисяч загинули.

Руїни окупованого Маріуполя потрапили в об'єктив

Руїни окупованого Маріуполя потрапили в об'єктив

На момент, коли у травні останні українські захисники залишили меткомбінат Азовсталь і за наказом командування здалися в полон, Маріуполь із великого промислового центру перетворився на руїну.

Руїни окупованого Маріуполя потрапили в об'єктив

Джерело: Ракурс


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