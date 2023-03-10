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Артиллеристы ВСУ ужалили российский ЗРК «Оса»

Артиллеристы ВСУ ужалили российский ЗРК «Оса» (ВИДЕО)

10 мар 2023, 12:58
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Російський зенітно-ракетний комплекс «ОСА-АКМ» знищили військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, яка входить до складу морської піхоти Військово-морських сил України.





Нагадаємо, ЗРК «Оса» — радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій.

Источник: Ракурс


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