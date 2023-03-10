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Артилеристи ЗСУ вжалили російський ЗРК «Оса»
Артилеристи ЗСУ вжалили російський ЗРК «Оса» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180757-artylerysty-zsu-vjalyly-rosiyskyy-zrk-osa-video.htmlРакурс
Російський зенітно-ракетний комплекс «ОСА-АКМ» знищили військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, яка входить до складу морської піхоти Військово-морських сил України.
Нагадаємо, ЗРК «Оса» — радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій.
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