Для контрнаступления ВСУ требуется 16-20 батальонов современных танков

https://racurs.ua/n180784-dlya-kontrnastupleniya-vsu-trebuetsya-16-20-batalonov-sovremennyh-tankov.html

Ракурс

Польський генерал Вальдемар Скшипчак змінив думку щодо кількості танків, необхідних для українського контрнаступу.

На його переконання, Захід має визначитися, чи хоче він, щоб Україна перемогла ще в цьому році, не розтягуючи війну надовго. Якщо так, то для цього танки потрібно надавати Києву не так, як зараз, «методом крапельниці — один батальйон сучасних танків на пів року».

Якщо раніше Скшипчак, який сам є професійним танкістом, говорив про «танковий кулак» з 300−400 машин, то зараз йдеться про щонайменше 400−500 західних танків.

Одного батальйону танків Leopard 2 не вистачить. Для ефективного контрнаступу потрібно 16−20 батальйонів сучасних танків. Необхідно мати сильний бронетанковий кулак, який зможе прорвати оборону, а потім переслідувати відступ росіян, — розповів генерал «Укрінформу».

Скшипчак закликав Захід пришвидшити поставки Києву усіх сучасних танків, таких як Leopard, Abrams і Challenger, щоб війна закінчилася цього року.