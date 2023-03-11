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Російські загарбники за минулу добу втратили під Бахмутом вбитими і пораненими 535 осіб (221 вбитий та 314 поранених).
Про це сьогодні, 11 березня, в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
За його словами, за добу під Бахмутом сталися 157 обстрілів та 53 бойові зіткнення.
Череватий також зазначив, що на Лимансько-Купʼянській частині фронту рашисти стали залучати більше бронетехніки. Минулої доби на цьому напрямку українські військові:
- знищили чотири танки рашистів (один Т-80 і три Т-72);
- підбили ще чотири танки окупантів, які тепер небоєздатні (усі — Т-72).
Також рашисти втратили дві найновіші російські БМП-3.
Череватий зазначає, що у Бахмут, попри бої, є постачання, поранених українських військових звідти вивозять.
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