Рашисты несут значительные потери в ходе боев за Бахмут, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n180814-221-rashista-likvidirovali-za-sutki-pod-bahmutom-cherevatyy.html

Ракурс

Російські загарбники за минулу добу втратили під Бахмутом вбитими і пораненими 535 осіб (221 вбитий та 314 поранених).

Про це сьогодні, 11 березня, в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, за добу під Бахмутом сталися 157 обстрілів та 53 бойові зіткнення.

Череватий також зазначив, що на Лимансько-Купʼянській частині фронту рашисти стали залучати більше бронетехніки. Минулої доби на цьому напрямку українські військові:

знищили чотири танки рашистів (один Т-80 і три Т-72);

підбили ще чотири танки окупантів, які тепер небоєздатні (усі — Т-72).

Також рашисти втратили дві найновіші російські БМП-3.

Череватий зазначає, що у Бахмут, попри бої, є постачання, поранених українських військових звідти вивозять.