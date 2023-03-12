Энергетики стабилизировали ситуацию со светом в Одесской области.

https://racurs.ua/n180835-na-odeschine-stabilizirovali-situaciu-so-svetom-dtek.html

Ракурс

На Одещині енергетики стабілізували ситуацію зі світлом.

Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що вночі були завершені роботи з перепідключення високовольтного обладнання, що дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання в домівки мешканців регіону.

Наразі всі клієнти в Одесі та області зі світлом. Дефіциту в енергомережі країни немає, а стабілізаційні відключення не застосовуються, — наголошують у ДТЕК.

У прес-службі «Укренерго» раніше сьогодні повідомляли, що в Україні триває відновлення енергосистеми після 15-ї масованої російської ракетної атаки, котра відбулася 9 березня.

Зокрема, у Житомирській та Харківській областях енергетики упродовж минулої доби повернули енергопостачання побутових споживачів, проте в Харкові зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі.

Через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились, — зазначали в «Укренерго».

Зазначалося, що наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.