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Ракурс
Енергетики стабілізували ситуацію зі світлом на Одещині

На Одещині стабілізували ситуацію зі світлом — ДТЕК

12 бер 2023, 14:29
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На Одещині енергетики стабілізували ситуацію зі світлом.





Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що вночі були завершені роботи з перепідключення високовольтного обладнання, що дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання в домівки мешканців регіону.

Наразі всі клієнти в Одесі та області зі світлом. Дефіциту в енергомережі країни немає, а стабілізаційні відключення не застосовуються, — наголошують у ДТЕК.

У прес-службі «Укренерго» раніше сьогодні повідомляли, що в Україні триває відновлення енергосистеми після 15-ї масованої російської ракетної атаки, котра відбулася 9 березня.

Зокрема, у Житомирській та Харківській областях енергетики упродовж минулої доби повернули енергопостачання побутових споживачів, проте в Харкові зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі.

Через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились, — зазначали в «Укренерго».

Зазначалося, що наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

Діючі обмеження в регіонах — мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня, — наголошували в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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