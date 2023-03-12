На Одещині стабілізували ситуацію зі світлом — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n180835-na-odeschyni-stabilizuvaly-sytuaciu-zi-svitlom-dtek.htmlРакурс
На Одещині енергетики стабілізували ситуацію зі світлом.
Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-служба ДТЕК.
Зазначається, що вночі були завершені роботи з перепідключення високовольтного обладнання, що дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання в домівки мешканців регіону.
Наразі всі клієнти в Одесі та області зі світлом. Дефіциту в енергомережі країни немає, а стабілізаційні відключення не застосовуються, — наголошують у ДТЕК.
У прес-службі «Укренерго» раніше сьогодні повідомляли, що в Україні триває відновлення енергосистеми після 15-ї масованої російської ракетної атаки, котра відбулася 9 березня.
Зокрема, у Житомирській та Харківській областях енергетики упродовж минулої доби повернули енергопостачання побутових споживачів, проте в Харкові зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі.
Через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились, — зазначали в «Укренерго».
Зазначалося, що наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.
Діючі обмеження в регіонах — мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня, — наголошували в «Укренерго».