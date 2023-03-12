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Ракурс
Рашисти 9 березня вдарили ракетами по Києву, фото: КМВА

У Києві три доби ліквідовували наслідки обстрілу російськими «кинжалами» — КМВА

12 бер 2023, 11:09
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У Києві ліквідовано наслідки російської ракетної атаки, котра відбулася 9 березня. Тоді ворог поцілив аеробалістичною ракетою типу «Кинджал» в об'єкт інфраструктури столиці.





Про це сьогодні, 12 березня, повідомляється у Telegram-каналі КМВА.

В Києві повністю відновлено теплопостачання. Електро- та водопостачання подається у всі райони. Інфраструктура міста працює в штатному режимі. Київ вистояв. Столицю не зламати!, — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що ліквідація наслідків російської ракетної атаки тривала понад три доби. Зокрема, частково були задіяні екстрені відключення електроенергії, майже добу без тепла були 40% мешканців столиці.

Нагадаємо, в Оперативному командуванні «Південь» нещодавно заявили, що в ході останньої масованої ракетної атаки рашисти намагалися виявити ЗРК Patriot, інформація про передачу яких Україні з’явилася напередодні.

Джерело: Ракурс


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