Армія рф намагається прорвати оборону Сил оборони на низці напрямків. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/n180846-vorog-namagaietsya-prorvati-oboronu-zsu-na-dvoh-napryamkah-genshtab.html

Ракурс

Активні бойові дії в Україні продовжують тривати на низці напрямків.

Ворог поставив собі за мету досягти певних цілей та не рахується зі значними втратами. Російська армія основні зусилля зосередила на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 12 березня.

Зазначається, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону Сил оборони й вів марні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку досі тривають важкі бої, загарбники не полишають спроб захопити місто. ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка.

Росіяни намагалися наступати, але безуспішно на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках — у районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник змушений оборонятися.

Літаки та гелікоптери Повітряних сил завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу, а також шість ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки.

Нагадаємо, 11 березня російські загарбники зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському. На цих напрямках ЗСУ відбили загалом 92 атаки ворога.