Оккупанты обстреляли село на Николаевщине. Фото: ГСЧС

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Армія російської федерації продовжує завдавати ударів по мирних населених пунктах України.

Воєнні злочинці рф у понеділок, 13 березня, обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. Російські снаряди зруйнували житлові будинки. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Обстріли окупантів вбили чоловіка та жінка 1978 та 1980 років народження, а семирічну дитину до лікарні забрала швидка. Крім того поранення дістали ще двоє осіб.

У Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій додали, що було обстріляне село Солончаки. Російські боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок й повністю зруйнувавши його.

Нагадаємо, російська армія регулярно обстрілює райони Донецької області, які контролюються Збройними силами України. Зокрема, внаслідок обстрілів 11 березня у регіоні загинули дві людини, ще щонайменше троє зазнали поранень.