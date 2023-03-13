Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты обстреляли село на Николаевщине. Фото: ГСЧС

Оккупанты обстреляли село на Николаевщине, есть погибшие и раненые

13 мар 2023, 09:49
999

Армія російської федерації продовжує завдавати ударів по мирних населених пунктах України.





Воєнні злочинці рф у понеділок, 13 березня, обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. Російські снаряди зруйнували житлові будинки. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у Telegram.

Обстріли окупантів вбили чоловіка та жінка 1978 та 1980 років народження, а семирічну дитину до лікарні забрала швидка. Крім того поранення дістали ще двоє осіб.

У Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій додали, що було обстріляне село Солончаки. Російські боєприпаси та їх уламки влучили в приватний житловий будинок й повністю зруйнувавши його.

Окупанти обстріляли село на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Окупанти обстріляли село на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російська армія регулярно обстрілює райони Донецької області, які контролюються Збройними силами України. Зокрема, внаслідок обстрілів 11 березня у регіоні загинули дві людини, ще щонайменше троє зазнали поранень.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров