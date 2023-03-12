Окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину .Фото: Павло Кириленко

https://racurs.ua/ua/n180838-okupanty-ne-prypynyaut-obstriluvaty-donechchynu-ie-zagybli-y-poraneni.html

Ракурс

Донецька область чи не постійно перебуває під російськими обстрілами.

Внаслідок ворожих атак за минулу добу загинула дві людини, ще щонайменше троє зазнали поранень.

Так, на Донецькому напрямку за минулу добу загинула одна особа у Тоненькому Очеретинської громади. Росіяни також обстріляли Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Мар’їнської тергромади. Щонайменше вісім вибухів прогриміли в Кураховому, там пошкоджено понад 12 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, мистецька школа та ліцей. Про це 12 лютого голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено 16 будинків, а в Бахмуті підрахувати руйнування та загиблих дуже складно через постійні обстріли.

Мирний мешканець загинув від рук росіян у Костянтинівці, ще двоє зазнали поранень. Через обстріли було пошкоджено чотири будинки, два магазини, будівля колишньої лікарні, шляхопровід і господарчі приміщення підприємства. Ще одна людина зазнала поранень у Миколаївці. Під постійними обстрілами також перебувають околиці Соледарської тергромади.

Лиман окупанти обстріляли зенітними ракетами С-300, зараз інформацію щодо руйнувань встановлюють.

Нагадаємо, 12 березня російські загарбники обстріляли місто Слов’янськ Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію.