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Ракурс
Російські загарбники обстріляли Слов’янськ, фото: Вадим Лях

Рашисти обстріляли Слов’янськ — пошкоджені залізниця та електромережа (ФОТО)

12 бер 2023, 12:41
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Російські загарбники сьогодні, 12 березня, вранці обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слов’янської міської ВЦА Вадим Лях.

Через ворожий обстріл пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію, — зазначив Лях. — На щастя, обійшлося без жертв.

Російські загарбники обстріляли Слов’янськ, фото: Вадим Лях

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники також обстріляли цивільні квартали міста Очакова Миколаївської області.

Джерело: Ракурс


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