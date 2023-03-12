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Ракурс
Российские захватчики обстреляли Славянск, фото: Вадим Лях

Рашисты обстреляли Славянск — повреждены железная дорога и электросеть (ФОТО)

12 мар 2023, 12:41
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Російські загарбники сьогодні, 12 березня, вранці обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слов’янської міської ВЦА Вадим Лях.

Через ворожий обстріл пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію, — зазначив Лях. — На щастя, обійшлося без жертв.

Російські загарбники обстріляли Слов’янськ, фото: Вадим Лях

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники також обстріляли цивільні квартали міста Очакова Миколаївської області.

Источник: Ракурс


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