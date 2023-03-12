Российские захватчики обстреляли Славянск, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n180832-rashisty-obstrelyali-slavyansk-povrejdeny-jeleznaya-doroga-i-elektroset-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 12 березня, вранці обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Слов’янської міської ВЦА Вадим Лях.

Через ворожий обстріл пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію, — зазначив Лях. — На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники також обстріляли цивільні квартали міста Очакова Миколаївської області.