Обыкновенный рашизм— в Раде предлагают официально определить режим в россии

https://racurs.ua/n180889-obyknovennyy-rashizm-v-rade-predlagaut-oficialno-opredelit-rejim-v-rossii.html

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У Верховній Раді зареєстрували заяву, якою пропонується офіційно визначити політичний режим росії «рашизмом».

Ініціаторами ухвалення такого законопроекту виступили 42 нардепи. Він перебуває на розгляді профільного комітету. Серед авторів — «слуги народу».

Нардепи так визначили суть терміну рашизм:

Це новий різновид тоталітарної ідеології та практики, який лежить в основі режиму, що сформувався у РФ під керівництвом російського диктатора володимира путіна, та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму.

Наводяться й ознаки та наслідків рашизму:

культ сили та мілітаризм;

самозвеличування росії та росіян через насильницьке пригнічення інших народів;

використання заборонених методів ведення війни;

системне вчинення воєнних злочинів;

масові страти, вбивства та інше.

У заяві нардепи закликають міжнародну спільноту застосувати реальні заходи, які дадуть можливість притягнути військово-політичне керівництво рф до відповідальності за вчинення стосовно України та її народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо перейменування росії на Московію і всього російського на московське.