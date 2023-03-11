Зеленський відреагував на петицію щодо перейменування росії на Московію і всього російського на московське

https://racurs.ua/ua/n180791-zelenskyy-vidreaguvav-na-petyciu-schodo-pereymenuvannya-rosiyi-na-moskoviu-i-vsogo-rosiyskogo.html

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Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно змінити назву «росія» на «московія», терміни «російський» на «московський», а «російська федерація» на «московська федерація».

Автор петиції, яка набрала понад 25 тис. підписів, зазначає, що «історична назва росії — Московія».

Ця назва використовувалася в європейських і деяких азіатських мовах. Ця назва також фігурує на багатьох історичних картах XVI-XIX століть, які були виготовлені в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійське, — йдеться в петиції.

Автор звернення зазначає, що «росія існує лише 301 рік» — з 22 жовтня 1721 року, коли московський цар Петро І оголосив Московське царство «Російською імперією».

У своїй відповіді Зеленський зазначив, що «питання, яке розглядається в петиції, потребує ретельного вивчення як з точки зору історико-культурного контексту, так і з урахуванням можливих міжнародно-правових наслідків».

Зеленський також повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля комплексно разом із науковими інституціями опрацювати це питання.

З такою пропозицією раніше виступив посол України в ООН Сергій Кислиця, який вважає, що Україна може прийняти закон, який називатиме росію Московією.