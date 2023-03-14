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Защитники Украины ликвидировали уже более 160 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
740 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n180892-740-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України ліквідували вже близько 160 тис. 540 російських загарбників.
За минулу добу цей показник зріс на 740 осіб. Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 484 танки;
- 6 тис. 789 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 519 одиниць артилерійських систем;
- 495 одиниць РСЗВ;
- 260 одиниць засобів ППО;
- 304 літаки;
- 289 гелікоптерів;
- 2 тис. 120 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 907 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 367 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 256 одиниць спеціальної техніки.
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