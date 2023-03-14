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Защитники Украины ликвидировали уже более 160 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

740 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

14 мар 2023, 08:42
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Захисники України ліквідували вже близько 160 тис. 540 російських загарбників.





За минулу добу цей показник зріс на 740 осіб. Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 484 танки;
  • 6 тис. 789 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 519 одиниць артилерійських систем;
  • 495 одиниць РСЗВ;
  • 260 одиниць засобів ППО;
  • 304 літаки;
  • 289 гелікоптерів;
  • 2 тис. 120 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 907 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 367 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 256 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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