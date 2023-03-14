Захисники України ліквідували вже понад 160 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

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Захисники України ліквідували вже близько 160 тис. 540 російських загарбників.

За минулу добу цей показник зріс на 740 осіб. Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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