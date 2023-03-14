День добровольца отмечают в Украине 14 марта

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В Украине 14 марта отмечают День добровольца, фото: WM Blood
День добровольца отмечают в Украине 14 мартаhttps://racurs.ua/n180893-den-dobrovolca-otmechaut-v-ukraine-14-marta.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 14 березня, відзначають День добровольця.
Ця пам’ятна дата була запроваджена Верховною Радою у 2917 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.
Дату 14 березня було обрано, оскільки у цей день у 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.
Після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року велика кількість українських добровольців долучилися до захисту країни.
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