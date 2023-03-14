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В Украине 14 марта отмечают День добровольца, фото: WM Blood

День добровольца отмечают в Украине 14 марта

14 мар 2023, 09:23
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В Україні сьогодні, 14 березня, відзначають День добровольця.





Ця пам’ятна дата була запроваджена Верховною Радою у 2917 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Дату 14 березня було обрано, оскільки у цей день у 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

Після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року велика кількість українських добровольців долучилися до захисту країни.

Источник: Ракурс


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