День добровольця відзначають в Україні 14 березня

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В Україні 14 березня відзначають День добровольця, фото: WM Blood
День добровольця відзначають в Україні 14 березняhttps://racurs.ua/ua/n180893-den-dobrovolcya-vidznachaut-v-ukrayini-14-bereznya.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 14 березня, відзначають День добровольця.
Ця пам’ятна дата була запроваджена Верховною Радою у 2917 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.
Дату 14 березня було обрано, оскільки у цей день у 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.
Після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року велика кількість українських добровольців долучилися до захисту країни.
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