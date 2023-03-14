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Жертвами российского вторжения в Украину стали более 460 детей, инфографика: Офис генпрокурора
1399 детей пострадали в результате российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n180896-1399-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні, 14 березня, понад 1 тис. 399 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — 464 дитини загинули та щонайменше 925 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 446;
- Харківській області — 273;
- Київській області — 123;
- Херсонській області — 94;
- Запорізькій області — 87;
- Миколаївській області — 84;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 66.
Зокрема, 13 березня внаслідок обстрілу ворогом села Солончаки Миколаївської області було поранено семирічного хлопчика.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.
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