Жертвами российского вторжения в Украину стали более 460 детей, инфографика: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n180896-1399-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-infografika.html

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В Україні станом на сьогодні, 14 березня, понад 1 тис. 399 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — 464 дитини загинули та щонайменше 925 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 446;

Харківській області — 273;

Київській області — 123;

Херсонській області — 94;

Запорізькій області — 87;

Миколаївській області — 84;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 66.

Зокрема, 13 березня внаслідок обстрілу ворогом села Солончаки Миколаївської області було поранено семирічного хлопчика.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.