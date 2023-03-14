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Жертвами российского вторжения в Украину стали более 460 детей, инфографика: Офис генпрокурора

1399 детей пострадали в результате российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)

14 мар 2023, 10:52
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В Україні станом на сьогодні, 14 березня, понад 1 тис. 399 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — 464 дитини загинули та щонайменше 925 отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 446;
  • Харківській області — 273;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 94;
  • Запорізькій області — 87;
  • Миколаївській області — 84;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 66.

Зокрема, 13 березня внаслідок обстрілу ворогом села Солончаки Миколаївської області було поранено семирічного хлопчика.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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