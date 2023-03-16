Украинское контрнаступление может начаться в мае, есть два варианта - Politico

https://racurs.ua/n180963-ukrainskoe-kontrnastuplenie-mojet-nachatsya-v-mae-est-dva-varianta-politico.html

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Український контрнаступ може початись у травні. Київ поки що не визначився зі стратегією.

Politico пише про два його варіанти:

просуватися на південь через Херсонщину до Криму;

рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Перший варіант нереалістичний, кажуть чиновники, оскільки росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а Україна не має живої сили для успішної десантної операції проти такого роду оборони. Другий варіант більш ймовірний.