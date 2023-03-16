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Украинское контрнаступление может начаться в мае, есть два варианта - Politico
Украинское контрнаступление может начаться в мае, есть два варианта — Politicohttps://racurs.ua/n180963-ukrainskoe-kontrnastuplenie-mojet-nachatsya-v-mae-est-dva-varianta-politico.htmlРакурс
Український контрнаступ може початись у травні. Київ поки що не визначився зі стратегією.
Politico пише про два його варіанти:
- просуватися на південь через Херсонщину до Криму;
- рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.
Перший варіант нереалістичний, кажуть чиновники, оскільки росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а Україна не має живої сили для успішної десантної операції проти такого роду оборони. Другий варіант більш ймовірний.
Військове командування України поки що не визначилося зі стратегією контрнаступу.
Вже зараз в Україну прямують сотні західних танків та бронемашин, снаряди, спецтехніка для будівництва мостів — все, що потрібно для контрнаступу. Крім цього, нещодавно завершилися п’ятитижневі навчання 600 бійців ЗСУ, які покращили навички у стрільбі, медицині, а також управлінні бойовими машинами Bradley та бронетранспортерами Stryker американського виробництва. Наразі навчання проходить друга партія військових.
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