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Український контрнаступ може початись у травні, є два варіанти - Politico

Український контрнаступ може початись у травні, є два варіанти — Politico

16 бер 2023, 08:01
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Український контрнаступ може початись у травні. Київ поки що не визначився зі стратегією.





Politico пише про два його варіанти:

  • просуватися на південь через Херсонщину до Криму;
  • рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Перший варіант нереалістичний, кажуть чиновники, оскільки росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а Україна не має живої сили для успішної десантної операції проти такого роду оборони. Другий варіант більш ймовірний.

Військове командування України поки що не визначилося зі стратегією контрнаступу.

Вже зараз в Україну прямують сотні західних танків та бронемашин, снаряди, спецтехніка для будівництва мостів — все, що потрібно для контрнаступу. Крім цього, нещодавно завершилися п’ятитижневі навчання 600 бійців ЗСУ, які покращили навички у стрільбі, медицині, а також управлінні бойовими машинами Bradley та бронетранспортерами Stryker американського виробництва. Наразі навчання проходить друга партія військових.

Джерело: Ракурс


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