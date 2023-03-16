Феникс, есть попадание, вы красавцы – танкисты уничтожили пехоту, блиндаж и РЭБ россиян

https://racurs.ua/n180972-feniks-est-popadanie-vy-krasavcy-tankisty-unichtojili-pehotu-blindaj-i-reb-rossiyan.html

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Інколи полювання на ворога перетворюється на справжній вестерн.

Про це свідчить бойова робота танкістів 28 ОМБр імені Лицарів Зимового походу. Завдяки аерокоригуванню «підрозділу Курта» вони знищили особовий склад, розрахунок СПГ-9, бліндаж та засіб станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) росіян.

Бій відбувся поблизу Бахмута.