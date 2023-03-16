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Феніксе, є влучання, ви красені - танкісти знищили піхоту, бліндаж і РЕБ росіян
Феніксе, є влучання, ви красені — танкісти знищили піхоту, бліндаж і РЕБ росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180972-fenikse-ie-vluchannya-vy-kraseni-tankisty-znyschyly-pihotu-blindaj-i-reb-rosiyan-video.htmlРакурс
Інколи полювання на ворога перетворюється на справжній вестерн.
Про це свідчить бойова робота танкістів 28 ОМБр імені Лицарів Зимового походу. Завдяки аерокоригуванню «підрозділу Курта» вони знищили особовий склад, розрахунок СПГ-9, бліндаж та засіб станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) росіян.
Бій відбувся поблизу Бахмута.
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