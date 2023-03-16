Феніксе, є влучання, ви красені - танкісти знищили піхоту, бліндаж і РЕБ росіян

Феніксе, є влучання, ви красені — танкісти знищили піхоту, бліндаж і РЕБ росіян (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n180972-fenikse-ie-vluchannya-vy-kraseni-tankisty-znyschyly-pihotu-blindaj-i-reb-rosiyan-video.html

16 бер 2023, 10:43 999

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