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Феніксе, є влучання, ви красені - танкісти знищили піхоту, бліндаж і РЕБ росіян

Феніксе, є влучання, ви красені — танкісти знищили піхоту, бліндаж і РЕБ росіян (ВІДЕО)

16 бер 2023, 10:43
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Інколи полювання на ворога перетворюється на справжній вестерн.





Про це свідчить бойова робота танкістів 28 ОМБр імені Лицарів Зимового походу. Завдяки аерокоригуванню «підрозділу Курта» вони знищили особовий склад, розрахунок СПГ-9, бліндаж та засіб станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) росіян.

Бій відбувся поблизу Бахмута.

Джерело: Ракурс


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