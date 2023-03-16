Отчаяние и недоверие – россия продуцирует фейковые страницы украинских бойцов для пропаганды

https://racurs.ua/n180973-otchayanie-i-nedoverie-rossiya-produciruet-feykovye-stranicy-ukrainskih-boycov-dlya-propagandy.html

Ракурс

росія створює фейкові акаунти військових ЗСУ для пропаганди

Про це пише видання «Донбас.Реалії».

Акаунт військового у Тік-Току може бути фейковим, а інформацію в ньому росія може використовувати для війни. Телеграм-канал нібито бригади ЗСУ може не мати до неї жодного стосунку.

Тим часом група, де багато місяців лайкають патріотичні картинки, раптом може поширити звичайний російський вкид, — повідомляють журналісти.

За рік повномасштабної війни можна було помітити декілька основних тез у російській пропаганді, спрямованій на українського споживача:

Україна сама винна у війні;

росія не має претензій до українського народу, є претензії до української влади;

вплив Заходу є руйнівним для українського суспільства;

спротив не має сенсу, потрібно здаватися.

Крім очевидних фальшивок, у тому ж ТікТоку є багато акаунтів та стрімів, на яких люди видають себе за військовослужбовців: одягають камуфляж і міркують про те, що, наприклад, «воювати немає за кого», «воїнів ніхто насправді не цінує" або «чому не воюють багаті». Однак, немає жодної певності, що ці люди справді є військовими, — зазначають журналісти.

Завжди перевіряйте інформацію, не вступайте в неверифіковні групи, довіряйте офіційним джерелам та не діліться в мережі дописами, правдивість яких не можете перевірити.