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Ракурс
росія створює фейкові акаунти військових ЗСУ для пропаганди

Розпач і недовіра — росія продукує фейкові акаунти українських бійців для пропаганди

16 бер 2023, 10:54
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росія створює фейкові акаунти військових ЗСУ для пропаганди





Про це пише видання «Донбас.Реалії».

Акаунт військового у Тік-Току може бути фейковим, а інформацію в ньому росія може використовувати для війни. Телеграм-канал нібито бригади ЗСУ може не мати до неї жодного стосунку.

Тим часом група, де багато місяців лайкають патріотичні картинки, раптом може поширити звичайний російський вкид, — повідомляють журналісти.

За рік повномасштабної війни можна було помітити декілька основних тез у російській пропаганді, спрямованій на українського споживача:

  • Україна сама винна у війні;
  • росія не має претензій до українського народу, є претензії до української влади;
  • вплив Заходу є руйнівним для українського суспільства;
  • спротив не має сенсу, потрібно здаватися.

Крім очевидних фальшивок, у тому ж ТікТоку є багато акаунтів та стрімів, на яких люди видають себе за військовослужбовців: одягають камуфляж і міркують про те, що, наприклад, «воювати немає за кого», «воїнів ніхто насправді не цінує" або «чому не воюють багаті». Однак, немає жодної певності, що ці люди справді є військовими, — зазначають журналісти.

Завжди перевіряйте інформацію, не вступайте в неверифіковні групи, довіряйте офіційним джерелам та не діліться в мережі дописами, правдивість яких не можете перевірити.

Джерело: Ракурс


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