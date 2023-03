Остановить рашистов возле Угледара помогла новая тактика ВСУ

Росіяни зазнали великих втрат під Вугледаром через дистанційні мінні системи RAAMS, які ЗСУ успішно застосували.

Розвідка Міноборони Великої Британії розповіла, що подекуди міни закидували позаду ворожих підрозділів, які наступали на позиції Сил оборони України. Це викликало безлад і паніку, коли російська техніка намагалась відійти.

