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Ракурс
Зупинити рашистів біля Вугледару допомогла нова тактика ЗСУ

Зупинити рашистів біля Вугледару допомогла нова тактика ЗСУ

16 бер 2023, 11:11
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Росіяни зазнали великих втрат під Вугледаром через дистанційні мінні системи RAAMS, які ЗСУ успішно застосували.





Розвідка Міноборони Великої Британії розповіла, що подекуди міни закидували позаду ворожих підрозділів, які наступали на позиції Сил оборони України. Це викликало безлад і паніку, коли російська техніка намагалась відійти.

RAAMS — це 155-мм гаубичний снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстані від 4 до 17,6 км. Саме ці дистанційні протиброньові мінні системи стали одним із факторів великих втрат армії росії в цьому секторі.

Єдиного помітного тактичного успіху росії останнім часом було досягнуто в районі Бахмута, де переважають сили найманців групи «Вагнера», залучені до публічної ворожнечі з Міноборони Росії, пишуть автори.

Ймовірно, Міноборони росії настільки наполегливо прагнуло успіху в Вугледарі, тому що хотіло скласти конкуренцію досягненням ПВК «Вагнера, — йдеться у доповіді.

Джерело: Ракурс


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