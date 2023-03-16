Зупинити рашистів біля Вугледару допомогла нова тактика ЗСУ

Зупинити рашистів біля Вугледару допомогла нова тактика ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n180974-zupynyty-rashystiv-bilya-vugledaru-dopomogla-nova-taktyka-zsu.htmlРакурс
Росіяни зазнали великих втрат під Вугледаром через дистанційні мінні системи RAAMS, які ЗСУ успішно застосували.
Розвідка Міноборони Великої Британії розповіла, що подекуди міни закидували позаду ворожих підрозділів, які наступали на позиції Сил оборони України. Це викликало безлад і паніку, коли російська техніка намагалась відійти.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 March 2023.— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 16, 2023
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RAAMS — це 155-мм гаубичний снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстані від 4 до 17,6 км. Саме ці дистанційні протиброньові мінні системи стали одним із факторів великих втрат армії росії в цьому секторі.
Єдиного помітного тактичного успіху росії останнім часом було досягнуто в районі Бахмута, де переважають сили найманців групи «Вагнера», залучені до публічної ворожнечі з Міноборони Росії, пишуть автори.
Ймовірно, Міноборони росії настільки наполегливо прагнуло успіху в Вугледарі, тому що хотіло скласти конкуренцію досягненням ПВК «Вагнера, — йдеться у доповіді.