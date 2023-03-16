Ракурсhttps://racurs.ua/
Берлин передал ВСУ пять тысяч артснарядов и высокоточные боеприпасы
Берлин передал ВСУ пять тысяч артснарядов и высокоточные боеприпасыhttps://racurs.ua/n180996-berlin-peredal-vsu-pyat-tysyach-artsnaryadov-i-vysokotochnye-boepripasy.htmlРакурс
Німеччина передала Збройним силам України п’ять тисяч 155-мм артилерійських снарядів, високоточні боєприпаси, ракети до реактивних систем залпового вогню MARS II, два автонавантажувачі, чотири мобільні антенні системи, а також 25 генераторів і 500 пістолетів SFP9.
Про це вказано на сайті німецького уряду. Також вони готуються відправити ракети для зенітного ракетного комплексу ППО і ПРО середнього радіусу дії Iris-T.
Загалом, Берлін передав для ЗСУ пакет військової допомоги на:
5 тис. снарядів калібру 155 мм (раніше: 18 тис. 500);
155-мм високоточні боєприпаси (невідома кількість снарядів);
боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;
два автонавантажувачі (раніше: шість);
чотири мобільні антенно-щоглові системи (раніше: 30);
500 пістолетів SFP9;
два ангарні тенти;
25 генераторів (раніше поставлено 270).
Також у Берліні нагадали, що готується до передачі або вже у процесі:
5 тис. 330 снарядів калібру 155 мм (було: 1020);
ракети Iris-T SLM (невідома кількість ракет).
.