Берлин передал ВСУ пять тысяч артснарядов и высокоточные боеприпасы

https://racurs.ua/n180996-berlin-peredal-vsu-pyat-tysyach-artsnaryadov-i-vysokotochnye-boepripasy.html

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Німеччина передала Збройним силам України п’ять тисяч 155-мм артилерійських снарядів, високоточні боєприпаси, ракети до реактивних систем залпового вогню MARS II, два автонавантажувачі, чотири мобільні антенні системи, а також 25 генераторів і 500 пістолетів SFP9.

Про це вказано на сайті німецького уряду. Також вони готуються відправити ракети для зенітного ракетного комплексу ППО і ПРО середнього радіусу дії Iris-T.

Загалом, Берлін передав для ЗСУ пакет військової допомоги на: