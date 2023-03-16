Берлін передав ЗСУ п’ять тисяч артснарядів і високоточні боєприпаси — список

https://racurs.ua/ua/n180996-berlin-peredav-zsu-p-yat-tysyach-artsnaryadiv-i-vysokotochni-boieprypasy-spysok.html

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Німеччина передала Збройним силам України п’ять тисяч 155-мм артилерійських снарядів, високоточні боєприпаси, ракети до реактивних систем залпового вогню MARS II, два автонавантажувачі, чотири мобільні антенні системи, а також 25 генераторів і 500 пістолетів SFP9.

Про це вказано на сайті німецького уряду. Також вони готуються відправити ракети для зенітного ракетного комплексу ППО і ПРО середнього радіусу дії Iris-T.

Загалом, Берлін передав для ЗСУ пакет військової допомоги на: