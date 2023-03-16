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Берлін передав ЗСУ п’ять тисяч артснарядів і високоточні боєприпаси — список

Берлін передав ЗСУ п’ять тисяч артснарядів і високоточні боєприпаси — список

16 бер 2023, 17:40
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Німеччина передала Збройним силам України п’ять тисяч 155-мм артилерійських снарядів, високоточні боєприпаси, ракети до реактивних систем залпового вогню MARS II, два автонавантажувачі, чотири мобільні антенні системи, а також 25 генераторів і 500 пістолетів SFP9.





Про це вказано на сайті німецького уряду. Також вони готуються відправити ракети для зенітного ракетного комплексу ППО і ПРО середнього радіусу дії Iris-T.

Загалом, Берлін передав для ЗСУ пакет військової допомоги на:

  • 5 тис. снарядів калібру 155 мм (раніше: 18 тис. 500);

  • 155-мм високоточні боєприпаси (невідома кількість снарядів);

  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;

  • два автонавантажувачі (раніше: шість);

  • чотири мобільні антенно-щоглові системи (раніше: 30);

  • 500 пістолетів SFP9;

  • два ангарні тенти;

  • 25 генераторів (раніше поставлено 270).

  • Також у Берліні нагадали, що готується до передачі або вже у процесі:

  • 5 тис. 330 снарядів калібру 155 мм (було: 1020);

  • ракети Iris-T SLM (невідома кількість ракет).

Джерело: Ракурс


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