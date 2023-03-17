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Ракурс
Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. Фото: «Укринформ»

Нардеп от «Европейской Солидарности» решил сложить мандат (ДОКУМЕНТ)

17 мар 2023, 14:50
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Михайло Забродський, народний депутат від фракції «Європейська Солідарність», вирішив скласти мандат.





Парламентар написав заяву про складання депутатського мандату. Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу й особисто головнокомандувачу ЗСУ Валерій Залужному. То ж парламентар вирішив обрав сконцентруватися на цій роботі. Про це 17 березня нардеп Ярослав Юрчишин повідомив у Telegram.

На сайті Верховної Ради вже опублікували проект постанови про дострокове припинення повноважень Забродського.

Як відомо, Михайло Забродський — генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України від «Європейської Солідарності». Упродовж 2015−2019 років командував Десантно-штурмовими військами. Також свого часу він був першим заступником керівника aнтитерористичного центру при Службі безпеки України. У 2017 році був керівником aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Має звання героя України.

Документ: Ярослав Юрчишин у Telegram

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада достроково припинила повноваження трьох народних депутатів від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина. Після цього у парламенті залишилося 405 нардепів.

Источник: Ракурс


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