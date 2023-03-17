Генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський. Фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n181024-nardep-vid-ievropeyskoyi-solidarnosti-vyrishyv-sklasty-mandat-dokument.html

Ракурс

Михайло Забродський, народний депутат від фракції «Європейська Солідарність», вирішив скласти мандат.

Парламентар написав заяву про складання депутатського мандату. Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу й особисто головнокомандувачу ЗСУ Валерій Залужному. То ж парламентар вирішив обрав сконцентруватися на цій роботі. Про це 17 березня нардеп Ярослав Юрчишин повідомив у Telegram.

На сайті Верховної Ради вже опублікували проект постанови про дострокове припинення повноважень Забродського.

Як відомо, Михайло Забродський — генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України від «Європейської Солідарності». Упродовж 2015−2019 років командував Десантно-штурмовими військами. Також свого часу він був першим заступником керівника aнтитерористичного центру при Службі безпеки України. У 2017 році був керівником aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Має звання героя України.

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада достроково припинила повноваження трьох народних депутатів від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина. Після цього у парламенті залишилося 405 нардепів.