Оккупанты ударили ракетами по жилому комплексу в Запорожье

рф ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n181053-okkupanty-udarili-raketami-po-jilomu-kompleksu-v-zaporoje.html

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Ракетний удар по Запоріжжю було завдано російськими окупантами у суботу вночі, 18 березня.

Російські ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди потрапили до одного з об'єктів комплексу. Вибухова хвиля та уламки пошкодили фасади, дахи та вікна житлових багатоквартирних будинків, які розташовані поруч. Про це 18 березня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

А секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв поінформував, що ворожа ракета зруйнувала заклад громадського харчування, але люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 17 березня російська авіація атакувала місто Авдіївка Донецької області. Ворог випустив чотири ракети. Одна з таких ракет Х-59 влучила у багатоповерхівку, де досі проживали люди.