Наслідки обстрслів Донеччини. Фото: Павло Кириленко

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Місто Авдіївка Донецької області вранці 17 березня було атаковане російськими літаками.

По населеному пункту ворог завдав чотири авіаудари. На щастя ніхто не загинув, але зруйнований багатоповерховий будинок. Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово, а бої за Авдіївку досі тривають. Про це очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Голова міської адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш уточнив, що російська ракета Х-59 влучили у багатоповерхівку, де досі проживали люди. Інформація про постраждалих з’ясовується.

Як поінформував у Телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, за добу в регіоні двоє людей загинули, восьмеро дістали поранення. Крім того, на Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено будівлю колонії.

А в Херсоні ворог атакував із безпілотників медичну установу. Окупанти знали, куди б’ють, оскільки снаряд прицільно скинули з БПЛА. Відео наслідків атаки Херсонська ОВА опублікувала в Telegram.

Нагадаємо, 15 березня війська російської федерації завдали ударів по місту Марганець Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів загинули дві жінки 62 та 57 років. Ще чотири жінки та один чоловік постраждали. Обстрілами були пошкоджені сім багатоповерхових та чотири приватні будинки й господарська споруда.