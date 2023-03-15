Ворог обстріляв житлові квартали Марганця. Фото: Сергій Лисак у Telegram

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Ракурс

Війська російської федерації 15 березня завдали ударів по місту Марганець Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілів загинули дві жінки 62 та 57 років. Ще чотири жінки та один чоловік постраждали. Також пошкоджені сім багатоповерхових та чотири приватні будинки й господарська споруда. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідчі встановили, що ворог обстріляв житлові квартали з артилерії. При цьому росіяни свідомо знехтували нормами міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 14 березня російські літаки Су-24 випустили по Одеській області чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. Завдяки ефективній протидії ракети були знищені над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкодило дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.