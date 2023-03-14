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Ракурс
Росіяни 14 березня випустили чотири ракети по Одещині, фото: ОК «Південь»

Рашисти випустили чотири ракети по Одещині, їх збито (ФОТО)

14 бер 2023, 14:05
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Рашисти сьогодні, 14 березня, завдали ракетний удар по Одещині із застосуванням тактичної авіації.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Зазначається, що російські літаки Су-24, зайшовши з моря, випустили в напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

Завдяки ефективній протидії ракети були знищені над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкодило дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає.

Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне, — наголошують в ОК «Південь». — Отже дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя.

Росіяни 14 березня випустили чотири ракети по Одещині, фото: ОК «Південь»

Джерело: Ракурс


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