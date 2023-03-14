Росіяни 14 березня випустили чотири ракети по Одещині, фото: ОК «Південь»

https://racurs.ua/ua/n180901-rashysty-vypustyly-chotyry-rakety-po-odeschyni-yih-zbyto-foto.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 14 березня, завдали ракетний удар по Одещині із застосуванням тактичної авіації.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Зазначається, що російські літаки Су-24, зайшовши з моря, випустили в напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

Завдяки ефективній протидії ракети були знищені над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкодило дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає.