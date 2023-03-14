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Ракурс
Російські загарбники знову обстріляли Вовчанськ, фото: БУГ

Рашисти обстріляли пожежно-рятувальну частину Вовчанська, загинула жінка

14 бер 2023, 12:12
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Російські загарбники знову обстріляли цивільну інфраструктуру міста Вовчанська Харківської області. В результаті загинула людина.





Про це сьогодні, 14 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, близько 10.00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці, — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 1 січня рашисти обстріляли будівлю ДСНС в Очакові Миколаївської області. Особовий склад тоді врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста.

Джерело: Ракурс


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