Рашисти обстріляли пожежно-рятувальну частину Вовчанська, загинула жінка

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Російські загарбники знову обстріляли Вовчанськ, фото: БУГ
Рашисти обстріляли пожежно-рятувальну частину Вовчанська, загинула жінкаhttps://racurs.ua/ua/n180898-rashysty-obstrilyaly-pojejno-ryatuvalnu-chastynu-vovchanska-zagynula-jinka.htmlРакурс
Російські загарбники знову обстріляли цивільну інфраструктуру міста Вовчанська Харківської області. В результаті загинула людина.
Про це сьогодні, 14 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні, близько 10.00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці, — зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, 1 січня рашисти обстріляли будівлю ДСНС в Очакові Миколаївської області. Особовий склад тоді врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста.
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