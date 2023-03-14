Рашисти обстріляли пожежно-рятувальну частину Вовчанська, загинула жінка

Російські загарбники знову обстріляли Вовчанськ, фото: БУГ

https://racurs.ua/ua/n180898-rashysty-obstrilyaly-pojejno-ryatuvalnu-chastynu-vovchanska-zagynula-jinka.html

Ракурс

Російські загарбники знову обстріляли цивільну інфраструктуру міста Вовчанська Харківської області. В результаті загинула людина.

Про це сьогодні, 14 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, близько 10.00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці, — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 1 січня рашисти обстріляли будівлю ДСНС в Очакові Миколаївської області. Особовий склад тоді врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста.