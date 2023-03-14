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Ракурс
Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Павло Кириленко

Рашисти вдарили ракетою по центру Краматорська, загинула людина (ФОТО)

14 бер 2023, 10:31
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Російські загарбники сьогодні, 14 березня, вранці вдарили ракетою по центру міста Краматорська Донецької області.





В результаті одна людина загинула, ще щонайменше троє поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок, — зазначив Кириленко. — На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники.

Наслідки обстрілу Краматорська, фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, за інформацією джерел американських ЗМІ, Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи проти росії за воєнні злочини, пов’язані з вторгненням в Україну.

Джерело: Ракурс


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