Рашисты обстреляли пожарно-спасательную часть Волчанска, погибла женщина

Российские захватчики снова обстреляли Волчанск, фото: БУГ

https://racurs.ua/n180898-rashisty-obstrelyali-pojarno-spasatelnuu-chast-volchanska-pogibla-jenschina.html

Ракурс

Російські загарбники знову обстріляли цивільну інфраструктуру міста Вовчанська Харківської області. В результаті загинула людина.

Про це сьогодні, 14 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, близько 10.00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці, — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 1 січня рашисти обстріляли будівлю ДСНС в Очакові Миколаївської області. Особовий склад тоді врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста.