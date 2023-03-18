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Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Единство»

В Раде зарегистрированы заявления об отставке трех министров

18 мар 2023, 18:15
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У Верховній Раді зареєстровані заяви про відставку трьох членів Кабміну.





Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що до парламенту надійшли заяви про відставку таких міністрів:

  • міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;
  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;
  • віце-прем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, раніше сьогодні кадрові зміни у Кабміні анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він, зокрема, зазначив, що Федоров надалі буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації.

Источник: Ракурс


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