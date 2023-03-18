У Раді зареєстровані заяви про відставку трьох міністрів

Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Єдність»

https://racurs.ua/ua/n181072-u-radi-zareiestrovani-zayavy-pro-vidstavku-troh-ministriv.html

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У Верховній Раді зареєстровані заяви про відставку трьох членів Кабміну.

Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що до парламенту надійшли заяви про відставку таких міністрів:

міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;

віце-прем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, раніше сьогодні кадрові зміни у Кабміні анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він, зокрема, зазначив, що Федоров надалі буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації.