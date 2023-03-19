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Рашисты несут значительные потери в ходе вторжения в Украину, фото: «АрмияInform»

Российских военных отзывают с лечения из-за некомплекта личного состава — Генштаб

19 мар 2023, 10:13
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Російські загарбники відчувають нестачу особового складу, у зв’язку з чим змушені повертати своїх військових з лікування та реабілітації.





Про це сьогодні, 19 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення, — наголошується в повідомленні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з 13 березня у 37-й окремій мотострілецькій бригаді 36-ї армії Східного військово округу рф проводиться бойове злагодження підрозділу «шторм», який готують до відправлення в Україну 24 березня.

У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації, — зазначають у Генштабі.

Зазначається, що російські військові скаржаться на низький рівень забезпечення. Також відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій.

Источник: Ракурс


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