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Ракурс
Рашисти зазнають значних втрат в ході вторгнення в Україну, фото: «АрміяInform»

Російських військових відкликають з лікування через некомплект особового складу — Генштаб

19 бер 2023, 10:13
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Російські загарбники відчувають нестачу особового складу, у зв’язку з чим змушені повертати своїх військових з лікування та реабілітації.





Про це сьогодні, 19 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення, — наголошується в повідомленні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з 13 березня у 37-й окремій мотострілецькій бригаді 36-ї армії Східного військово округу рф проводиться бойове злагодження підрозділу «шторм», який готують до відправлення в Україну 24 березня.

У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації, — зазначають у Генштабі.

Зазначається, що російські військові скаржаться на низький рівень забезпечення. Також відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій.

Джерело: Ракурс


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